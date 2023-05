Neudietendorf - Für ihre gelungenen und kreativen Ansätze zum Erhalt und zur Nutzung von Kirchen sind mehrere Thüringer Vereine ausgezeichnet worden. Bei der Verleihung des „Goldenen Kirchturms“ seien Preisgelder von insgesamt 7500 Euro vergeben worden, teilte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) zum Auszeichnungstag am Samstag mit.

In Neudietendorf (Landkreis Gotha) habe der Verein VIVA Kulturforum Kreuzkirche Zeulenroda den mit 4500 Euro dotierten Ehrenamtspreis erhalten. Die Kreuzkirche als Kulturkirche für Veranstaltungen zu etablieren, sei das Ziel des Vereins. Dafür sei etwa eine Fußbodenheizung eingebaut worden. Geplant sei zudem, dass ein Kino in der Kirche installiert wird - was es in Zeulenroda (Landkreis Greiz) seit 80 Jahren nicht mehr gebe, so die EKM. Weitere Auszeichnungen zu jeweils 1500 Euro gingen demnach an den Kirchbau- und Heimatverein Bechstedtstraß (Landkreis Weimarer Land) und den Förderverein St. Peter und Paul Kirche Andisleben (Landkreis Sömmerda).

Bauen und renovieren sei deutlich schwieriger geworden, sagte Regionalbischof Tobias Schüfer zur Verleihung. Einerseits seien die Baupreise gestiegen, andererseits stehe weniger Geld zur Verfügung. „Umso beeindruckender ist es, wie engagiert die Fördervereine und Initiativen sich trotzdem um den Erhalt der Kirchengebäude kümmern.“

Die EKM vergibt den „Goldenen Kirchturm“ jährlich für die Nordregion (Magdeburg) und für die Südregion (Erfurt) in der Regel an Kirchbaufördervereine. Meist sind das Initiativen von Gemeindemitgliedern und Nicht-Kirchenmitgliedern, die sich für den Erhalt ihrer Ortskirchen einsetzen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen, dem Hauptgebiet der EKM, gibt es etwa 250 beziehungsweise etwa 150.

Dabei zeichnet sich die EKM-Region durch eine Besonderheit aus: Dort stehen den Angaben nach neben 132 Friedhofskapellen auch 3890 evangelische Kirchen. Das seien rund 20 Prozent aller Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Dabei gehörten aber nur 3,2 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder zur EKM. Die durchschnittliche Zahl der Gemeindeglieder pro Kirche liegt in der EKM demnach bei 164, der EKD-Durchschnitt liegt bei 993.