Solingen/Berlin - Weil sie möglicherweise kinderpornografische Bilder ihrer fünfjährigen Tochter gemacht und weiterverkauft hat, sitzt eine 39-Jährige aus Solingen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden soll die Mutter die Bilder vor zwei Jahren an einen Bekannten in Berlin gegen Bezahlung weitergegeben haben. In ihrer Wohnung wurden bei einer Durchsuchung am 18. Januar laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft von Montag neun Datenträger sichergestellt. Die Auswertung der Gegenstände, darunter Mobiltelefone, ein Tablett sowie ein Notebook, dauern noch an.

Gegen den Bekannten aus Berlin läuft ein eigenes Verfahren. Das Jugendamt hat die Betreuung der Tochter und ihres ebenfalls minderjährigen Bruders übernommen. Gegen die Frau aus Solingen wird wegen des Verdachts auf gewerbsmäßige Herstellung und Verbreitung kinderpornografischer Bilder ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft Wuppertal hatte die Frau anfangs einen Nachrichtenaustausch mit dem Bekannten in Berlin eingeräumt, weitere Aussagen dann aber verweigert.