Magdeburg - Zwei Kinder haben mit Spielzeugwaffen in der Nähe einer Schule in Magdeburg gespielt und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Lehrer der Sekundarschule hatte am Mittwoch bemerkt, wie die beiden Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren mit vermeintlichen Schusswaffen auf die Schule zielten und die Polizei gerufen. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Als die Polizisten an der Schule eintrafen, waren die Kinder schon weg, konnten aber kurz darauf gestellt werden. Die Spielzeugwaffen wurden bei ihnen gefunden. Die Polizei führte mit den Tatverdächtigen „intensive Gefährderansprachen“. Sie wurden dann ihren Erziehungsberechtigten übergeben.