Arbeitsmarkt

Sachsen steht bei Fachkräftesicherung vor Mammutaufgabe

Es vergeht kaum ein Tag, an dem auch in Sachsen nicht von einem Mangel an Fachkräften für den Arbeitsmarkt die Rede ist. Mit 471 Fragen haben die Linken im Landtag dazu nun Aufklärung verlangt.