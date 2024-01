Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an.

Pirna - Drei Kinder sind am Neujahrstag in Pirna durch Pyrotechnik verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden die drei Jungen im Alter von 10 und 13 Jahren die Pyrotechnik auf einem Parkplatz an der Rudolf-Renner-Straße im Stadtteil Copitz. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hätten die Jungs diese zum Explodieren gebracht und wurden dabei verletzt. Alle drei kamen in ein Krankenhaus.

Wie schwer die Kinder durch die Explosion verletzt wurden, war laut einem Polizeisprecher nicht bekannt. Um welche Pyrotechnik es sich handelte und warum genau sie explodierte, werde nun geklärt. Die Polizei ermittelt zu den genauen Hintergründen.