Bad Gottleuba-Berggießhübel - Ein Kind ist am Freitag in der Sächsischen Schweiz an einer Felsgruppe rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am frühen Nachmittag am Felsenlabyrinth Langenhennersdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) ereignet, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend. Der Junge sei per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Dresden gebracht worden. Zum Alter des Kindes machte der Sprecher keine Angaben. Wie es zu dem Sturz gekommen war, war den Angaben zufolge zunächst unklar. Zuvor hatte „Tag24“ berichtet.