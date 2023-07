Kind stürzt in Halle aus dem Fenster

Halle/Sale - Ein Kleinkind ist am Montagmorgen bei einem Fenstersturz in Halle verletzt worden. Das Kind sei aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock auf den Fußweg gefallen, teilte die Polizei mit. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Umständen konnten noch keine Angaben gemacht werden. Es werde jedoch zunächst nicht von einer Straftat ausgegangen, hieß es.