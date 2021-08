Kind stirbt nach Blitzeinschlag in Ferienlager

Bratislava/dpa

In einem Ferienlager für Kinder in der Slowakei ist ein sieben Jahre alter Junge durch einen Blitzschlag ums Leben gekommen. Sieben weitere Kinder wurden bei dem nächtlichen Unwetter im Bezirk Turcianske Teplice verletzt, als Zelte umstürzten, wie Schulminister Branislav Gröhling nach Angaben der Agentur TASR am Dienstag berichtete. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Rettungseinsatz wurde durch das schwer zugängliche Gelände in einem Waldgebiet behindert. Knapp hundert unverletzt gebliebene Kinder wurden vorübergehend in einem nahen Kloster untergebracht.