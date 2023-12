Berlin - Ein Junge ist in Berlin-Marienfelde von einem Jungen angefahren und verletzt worden. Der Elfjährige erlitt eine Fraktur am Kopf und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 68-jährige Autofahrer am Freitagabend von der Weskammstraße nach rechts in die Hildburghauser Straße eingebogen, als plötzlich ein Ball auf die Straße gerollt sein soll. Das Kind soll dem Ball hinterhergerannt sein und wurde von dem Wagen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermitteln noch zum genauen Unfallhergang.