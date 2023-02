Sibbesse - Beim Queren einer Straße hinter einem Schulbus ist ein Kind von einem Auto angefahren worden. Das zehn Jahre alte Kind verletzte sich bei dem Unfall schwer - es brach sich das Bein und musste in einem Krankenhaus versorgt werden, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Unfall ereignete sich den Angaben nach am Donnerstag gegen 13.45 Uhr im Landkreis Hildesheim in der Gemeinde Sibbesse. Am Auto entstand ein leichter Schaden.