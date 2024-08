Dresden - Bei dem Zusammenstoß mit einem Fahrrad ist ein zehnjähriges Kind in Dresden schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 14-Jähriger am Dienstagnachmittag auf dem Merianplatz im Stadtteil Gorbitz an mehreren spielenden Kindern vorbei und stieß dabei mit dem Zehnjährigen zusammen. Letzterer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt.