Schock in Kroatien: Eine Schülerin ist bei einem Messer-Angriff eines psychisch gestörten Teenagers in einer Schule gestorben. Was ist bisher bekannt?

Nach einem Angriff in einer Schule in Zagreb ist die Polizei im Einsatz. Der Täter hat mit einem Messer ein Kind getötet und vier weitere Menschen verletzt

Zagreb - Bei einem Angriff mit einem scharfen Gegenstand in einer Schule in Kroatiens Hauptstadt Zagreb ist eine Schülerin gestorben. Der 19-jährige mutmaßliche Täter sei gestellt worden. Das bestätigte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic, wie Medien berichteten. Drei weitere Kinder sowie eine Lehrerin seien verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. In Lebensgefahr schwebe niemand. Vorher war in Medienberichten von insgesamt sieben Verletzten die Rede gewesen. Die Tatwaffe sei ein Messer gewesen, hieß es weiter in den Medien.

Auch der mutmaßliche Täter liege in einer Klinik, sagte Minister Bozinovic weiter. Er sei schon vorher als psychisch gestört registriert gewesen und habe sich nach der Tat selbst mit dem Messer verletzt. Es sei unklar, ob die Bluttaten sich auf dem Flur der Schule oder in einem Klassenzimmer ereigneten, fügte der Minister hinzu. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.