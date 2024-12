Mit Durchsagen in den dunklen Straßen von Friedrichshain hat die Polizei nachts nach einem vermissten Kind gesucht. Später konnte ein glückliches Ende gemeldet werden.

Berlin - Ein vierjähriges Mädchen im Schlafanzug und ohne Schuhe ist am späten Abend in Berlin-Friedrichshain von der Polizei mit Lautsprecherdurchsagen gesucht worden. Etwas später folgte die Entwarnung in der Gegend um die Samariterstraße, das Kind sei gefunden worden, wie eine dpa-Reporterin berichtete.

Die Polizei fuhr zunächst gegen 23.00 Uhr mit einem Lautsprecherwagen durch die Straßen und bat die Menschen um Mithilfe. Das Mädchen trage nur einen Pyjama und sei barfuß unterwegs, hieß es in den Durchsagen. Die Bewohner wurden gebeten, vor die Wohnungstüren und in die Hausflure zu schauen.

Kurz vor Mitternacht war die Polizei wieder zu hören: „Achtung, es erfolgt eine erfreuliche Mitteilung der Polizei: Das Kind ist gefunden worden. Vielen Dank an alle Helfer. Die Suche konnte abgebrochen werden.“