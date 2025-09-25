In Potsdam kommt es am Morgen zu einem schweren Unfall. Ein Fünfjähriger auf einem Fahrrad wird von einer Straßenbahn erfasst. Was ist bislang bekannt?

Potsdam - Ein Fünfjähriger auf einem Fahrrad ist in Potsdam von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wurde nach dem Unfall am Morgen in der Nähe einer Haltestelle in der Heinrich-Mann-Allee in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Lebensgefahr soll ersten Erkenntnissen zufolge nicht bestehen.

Laut Polizei gab es keine weiteren Verletzten. Der Tramverkehr war für die Dauer des Einsatzes unterbrochen. Inzwischen rolle der Verkehr wieder. Die Polizei ermittelt nach der Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Kind bei Rot über Ampel gefahren sein. Es war in Begleitung eines Erwachsenen. Weitere Angaben zu der Begleitperson machte die Polizei nicht.