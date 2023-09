Kind angefahren: Eltern lassen Söhne an Straße spielen

Ein Schild mit der Aufschrift "Notaufnahme" hängt an einem Krankenhaus.

Greiz - Ein sechsjähriger Junge ist in Greiz im Vogtland von einem Auto angefahren worden. Er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Kind sei am Samstag nach Zeugenangaben plötzlich auf eine viel befahrene Straße gelaufen.

Ein 22 Jahre alter Autofahrer habe noch gebremst, den Zusammenstoß mit dem Jungen aber nicht mehr verhindern können. Bei den Ermittlungen habe sich ergeben, dass die Eltern ihre beiden Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren unbeaufsichtigt an der Straße spielen ließen, wie die Polizei berichtete. Die drei Insassen des Autos seien unverletzt geblieben.