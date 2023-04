Kiloweise Haschisch und Marihuana in Zwickau gefunden

Zwickau - Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei in Zwickau mehr als sechs Kilogramm Marihuana und rund drei Kilogramm Haschisch beschlagnahmt. Zudem seien in der Nacht zum Donnerstag 50 Ecstasy-Tabletten und 20 Gramm Kokain gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittlungen richteten sich gegen vier Verdächtige. Gegen drei von ihnen - drei Männer im Alter von 21, 23 und 33 Jahren - seien Haftbefehle erlassen worden.