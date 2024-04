An der deutsch-niederländischen Grenze kontrollieren Bundespolizisten einen Autofahrer auf möglichen Drogenschmuggel. In seinem Kofferraum machen die Beamten dann einen großen Fund.

Bad Bentheim - Einen mutmaßlichen Drogenkurier mit mehr als fünf Kilogramm Ecstasy und Kokain im Autokofferraum haben Fahndern der Bundespolizei an der deutsch-niederländischen Grenze in der Grafschaft Bentheim gestellt. Der 32-Jährige kam danach in Untersuchungshaft, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Eine Streife hatte den Mann, der am Sonntagmittag mit seinem Wagen auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim die Grenze aus den Niederlanden kommend passierte, angehalten und kontrolliert.

Nachdem Beamte bei dem Mann eine Pille mit Amphetamin fanden und ein Schnelltest auf Drogen positiv ausgefallen war, untersuchten die Polizisten das Auto des 32-Jährigen genauer. Dabei entdeckten die Fahnder ein im Wagen nachträglich eingebautes Versteck. Darin lagen mehr als ein Kilogramm Kokain und zwei Plastikbeutel mit insgesamt rund vier Kilogramm Ecstasy-Tabletten. Den Wert der Drogen beziffert die Bundespolizei auf rund 125.000 Euro. Die Drogen wurden beschlagnahmt.