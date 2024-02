Erfurt/Leipzig - Die Programmgeschäftsführerin des öffentlich-rechtlichen Kinder-TV-Senders KiKA, Astrid Plenk, soll neue Direktorin des Landesfunkhauses Thüringen im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) werden. Der öffentlich-rechtliche ARD-Sender teilte am Freitag auf Anfrage mit, der Vorschlag von MDR-Intendant Ralf Ludwig werde in der Rundfunkratssitzung am 11. März behandelt. Die Landesgruppe Thüringen in dem MDR-Aufsichtsgremium habe sich am Donnerstag bereits mehrheitlich für Plenk ausgesprochen. Zuerst berichtete die „Thüringer Allgemeine“ darüber.

Die hohe Position in dem ARD-Sender, dessen Sendegebiet sich über Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erstreckt, wird frei, weil der bisherige Direktor Boris Lochthofen zum Jahresende den Sender verließ. Er war seit Februar 2016 Direktor gewesen, seine zweite Amtszeit hätte noch bis 2026 gedauert. Er wechselte zu einer Leipziger Medien- und Technologiegruppe.

Plenk - 1976 in Bernburg/Saale in Sachsen-Anhalt geboren - leitet den Kinderkanal von ARD und ZDF mit Sitz in Erfurt seit 2018.