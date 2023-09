Kiews Bürgermeister Klitschko in Berlin

Berlin - Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko ist in der deutschen Hauptstadt. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) empfing seinen Kollegen aus der Ukraine am Donnerstag am Brandenburger Tor. Anschließend fuhren beide zum Roten Rathaus. Anlass des Besuches von Klitschko ist eine Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Kiew. Beide Politiker wollten im Rathaus eine entsprechende Erklärung unterzeichnen. Berlin sieht die Städtepartnerschaft als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Das Land wehrt sich seit Februar 2022 gegen den russischen Angriffskrieg.