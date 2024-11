Kiel - Der THW Kiel hat sein Heimspiel in der Handball-Bundesliga gegen die HSG Wetzlar gewonnen. Der Rekordmeister setzte sich deutlich mit 35:24 (16:10) durch. Die Norddeutschen nahmen damit Revanche für das bis dato letzte Heimspiel gegen die Mittelhessen. Im Oktober 2023 hatte Wetzlar den THW in der dritten Runde des DHB-Pokals mit einem 32:31-Sieg aus dem Wettbewerb geworfen.

Mit 16:8 Punkten verbesserte sich der THW zumindest vorübergehend auf Platz fünf in der Tabelle. Beste Werfer vor den 9.285 Zuschauern in der Kieler Arena waren Nikola Bilyk mit sieben Treffern für die Gastgeber sowie Jona Schoch mit fünf Treffern für die HSG.

Ersatzgeschwächte Kieler ziehen davon

Wetzlar hielt das Spiel nur in der Anfangsphase einigermaßen offen. In der 10. Minute verkürzte Schoch auf 4:5. Im Anschluss gewannen die Gastgeber die Kontrolle. Trotz des Fehlens der verletzten oder erkrankten Rückraumspieler Eric Johansson, Elias Ellefsen á Skipagøtu und Linus Kutz wuchs der Vorsprung immer weiter an. So war die Vorentscheidung bereits zur Halbzeit gefallen.