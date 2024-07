Der FC Bayern München lässt im Transferpoker um einen Abwehrspieler nicht locker: Einem Medienbericht zufolge will der Rekordmeister weiter Jonathan Tah verpflichten.

München - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat sein Angebot für Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen einem Medienbericht zufolge erhöht. Wie der „Kicker“ berichtet, sollen die Münchner nun bereit sein, 20 Millionen Euro als Fixsumme zu zahlen. Im Raum sollen zudem fünf Millionen Euro als Boni stehen. In der ersten Offerte war von einer Summe von 18 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen die Rede. Dieses Angebot sollen die Verantwortlichen des Werksclubs abgelehnt haben.

Der Vertrag von Innenverteidiger Tah läuft bei Bayer noch bis 2025. Interesse an einer Verlängerung hat der 28-Jährige, der sich seit Wochen mit den Bayern einig sein soll, nicht.

Meister und Pokalsieger Leverkusen reist am Sonntag ins Trainingslager nach Donaueschingen. Bisher hatte Tah nach dem Aus der DFB-Elf bei der Heim-Europameisterschaft noch Urlaub. Im Südschwarzwald soll der Abwehrspieler zur Mannschaft stoßen.