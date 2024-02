Touristinnen und Tourstien sitzen bei sonnigem Wetter in Strandkörben am Strand der Insel Wangerooge.

Bremerhaven - Die Tourismusbranche an der Nordsee beschäftigt sich zunehmend mit dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). „Da stecken Riesen-Chancen drin“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Tourismus-Agentur Nordsee, Wittmunds Landrat Holger Heymann (SPD) am Donnerstag beim Nordseetourismustag in Bremerhaven vor rund 200 Vertreterinnen und Vertretern aus der Tourismusbranche.

Der KI-Experte Jens Polomski zeigte in seinem Vortrag zahlreiche Möglichkeiten, wie KI-Tools bei der Erstellung etwa von Tourismuskonzepten, Bildern und Videos hilfreich sein könnten. „Der Übergang von Text zu Bild und von Bild zu Text wird immer einfacher und fließender“, erklärte er. Auch mit Stimmen könne viel experimentiert werden. „Die Technologie entwickelt sich hier rasant weiter.“ Die Bedeutung solcher Technologien wachse. „Wir werden immer mehr KI nutzen, ob bewusst oder unbewusst.“

Der Tech-Journalist und Podcast-Produzent Thomas Riedel warb in seinem Vortrag darum, den KI-Hype kritisch zu hinterfragen. „KI ist schon seit Jahrzehnten im praktischen Einsatz“, sagte er mit Verweis zum Beispiel auf Satelliten-Navigation. Es sei wichtig, neue Werkzeuge kritisch zu hinterfragen, denn es gehe auch um Geld und die Macht großer Unternehmen.

Im Rahmen der Veranstaltung unter dem Titel „Unsere neue Kollegin KI - Künstliche Intelligenz als Fluch und Segen für den Tourismus“ hat die Tourismus-Agentur Nordsee GmbH (Tano) verschiedene Gespräche und Vorträge organisiert.

Die Tano wurde Anfang 2022 von sieben Landkreisen und zwei kreisfreien Städten gegründet. Sie vertritt touristisch geprägte Städte und Küstenorte an der niedersächsischen Nordsee, die sieben Ostfriesischen Inseln und die Seestadt Bremerhaven.