Berlin (dpa) – - Rani Khedira (29) ist bereit für ein Comeback beim 1. FC Union Berlin - und das gegen den Club aus seiner Heimat. Vor dem Spiel der Köpenicker gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei absolvierte Khedira in dieser Woche alle Trainingseinheiten, bestätigte Unions Coach Urs Fischer (57) bei der Pressekonferenz zur Partie in Berlin am Donnerstag. Zudem steht auch Abwehrchef Robin Knoche (31) dem Fußball-Bundesligisten aus der Hauptstadt wieder zur Verfügung. „Stand heute sehe ich beide als Alternative für den Kader am Sonnabend“, betonte Fischer.

Beide könnten den angeschlagenen Eisernen den nötigen defensiven Halt geben, nachdem der 1. FC Union zuletzt sieben Pflichtspiele nacheinander verloren hat. Khedira, gebürtiger Stuttgarter, hatte sich im Erstrunden-Pokalmatch beim Regionalligisten FC Astoria Walldorf an der Wade verletzt und seitdem nicht zur Verfügung gestanden. Knoche konnte in den vergangenen fünf Spielen nicht mitwirken.

Dagegen fällt Außenverteidiger Josip Juranovic (28) weiter aus. Der Kroate musste bereits vor der Länderspielpause aussetzen. Die Union-Verantwortlichen hatten gehofft, dass Juranovic bei seiner Reise zur Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen nicht eingesetzt würde. Er spielte aber im Match zuletzt gegen Wales eine Halbzeit und musste dann ausgewechselt werden. „Es dürfte ein bisschen länger dauern“, meinte Fischer: „Das hilft uns nicht, aber es gilt, das zu akzeptieren.“ Angaben zur Art und Schwere der Verletzung machte er nicht.