Die Regionalklasse ist einer der Faktoren, die über die Kosten der Autoversicherung für Fahrzeughalter entscheiden. In einigen Kommunen in Sachsen-Anhalt gibt es 2026 Änderungen.

Magdeburg/Berlin - Für viele Autofahrer in Sachsen-Anhalt könnten Haftpflicht- und Kaskoversicherungen im kommenden Jahr günstiger werden. Das ist das Ergebnis der Neu-Bewertung der Unfallrisiken, die der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) vorgelegt hat. Demnach werden 20 Prozent der Autofahrer in niedrigeren Klassen eingestuft.

In der Kfz-Haftpflichtversicherung sinkt die Regionalklasse für die rund 210.000 Versicherten im Jerichower Land, in Anhalt-Bitterfeld und Mansfeld-Südharz. Bei den Kaskoversicherungen gelten nach Angaben des GDV künftig für rund 180.000 Versicherte in fünf Bezirken niedrigere Regionalklassen. Bundesweit behalten rund 33,4 Millionen Autofahrende die aktuellen Klassen. Für rund 2,1 Millionen Voll- oder Teilkaskoversicherte gelten künftig höhere, für rund 2,6 Millionen niedrigere Einstufungen.

Beste Schadensbilanz in der Altmark

Die jährliche Einstufung richtet sich nach dem Schadensverlauf in der Vergangenheit. Wo die Versicherer besonders viel zahlen mussten, steigen in der Folge die Beiträge. Der GDV berechnet jedes Jahr die Schadensbilanzen der rund 400 Zulassungsbezirke in Deutschland und teilt sie unverbindlich in Regionalklassen ein. Die beste Schadenbilanz erreichte der Altmarkkreis Salzwedel, in Halle war die Schadenbilanz am schlechtesten.

Grundlage der jährlichen Berechnung ist, wo die meisten oder teuersten Schäden entstehen. Demnach haben - wie in den Vorjahren - Brandenburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern besonders gute Schadenbilanzen - und entsprechend günstigere Einstufungen.

Für Versicherungsbeitrag noch mehr Parameter wichtig

Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger ist das für Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Parametern bestimmt wird. Maßgeblich ist für die Regionalklasse der Wohnort des Halters - und nicht, wo ein Schaden entstanden ist.

Die Regionalstatistik des GDV ist für die Versicherungen unverbindlich. Sie kann ab sofort bei Neuverträgen und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden, teilte der GDV mit.