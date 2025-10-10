Ein technischer Defekt an einem Kettenzug in der Lingener Brennelementfabrik hat dafür gesorgt, dass ein 25 Kilogramm schwerer Deckel herunter gefallen ist. Der Vorfall wird nun untersucht.

Lingen - In der Lingener Brennelementfabrik ist es im Bereich für die Be- und Entladung von Transportbehältern zu einer Panne gekommen: An einem elektrischen Kettenzug sei ein Kettenglied gebrochen, wodurch ein rund 25 Kilogramm schwerer Deckel eines Außenbehälters aus etwa 40 Zentimetern Höhe auf einen leeren Transportbehälter gefallen sei, teilte das Umweltministerium in Hannover mit. Der Vorfall habe keine Auswirkungen auf Mitarbeiter oder die Umgebung gehabt und es sei keine Strahlung ausgetreten, hieß es.

Der Schaden sei entsprechend der Kriterien der atomrechtlichen Meldeverordnung an die Aufsichtsbehörde gemeldet worden. Er sei gemäß der internationalen Bewertungsskala für nukleare und radiologische Ereignisse der Stufe 0 zuzuordnen - das bedeutet, dass der Vorfall keine oder nur sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung habe. Sachverständige des Tüv Nord sollen nun den Fall daraufhin untersuchen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.