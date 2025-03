Wer möchte, kann am Wochenende durch Keramikwerkstätten streifen und dabei das Handwerk entdecken, dem in Thüringen eine besondere Ehre zuteilwurde.

Interessierte haben die Chance, am Wochenende Handwerk ganz nah zu erleben: Beim 20. Tag der offenen Töpfereien sind auch 49 Keramikerinnen und Keramiker in Thüringen dabei und öffnen ihre Werkstätten. (Archivbild)

Erfurt - Handwerk ganz nah erleben und das eigene Können an der Drehscheibe testen: Wer mag, kann am Wochenende einen Einblick in die Thüringer Töpfer-Ateliers und -Werkstätten bekommen. Beim bundesweiten Tag der offenen Töpferei sind auch 49 Keramikerinnen und Keramiker aus ganz Thüringen mit verschiedenen Angeboten beteiligt, wie die Thüringer Töpferinnung mitteilt. Deutschlandweit sind demnach fast 500 Töpfereien dabei.

Im vergangenen Jahr wurde das Töpfer- und Keramikhandwerk ins Thüringer Landesverzeichnis für immaterielles Kulturerbe aufgenommen. Die Liste umfasst inzwischen 20 Einträge. Vor allem in der ostthüringischen Töpferstadt Bürgel hat das Handwerk eine lange Tradition.

Termine für Töpfermärkte stehen fest

Neben dem Tag der offenen Töpferei sind in diesem Jahr auch wieder Töpfermärkte in Thüringen geplant. Ihre Tassen, Schüsseln, Kunst- und Dekorationsgegenstände bieten die Keramiker einer Übersicht nach auf acht solcher Märkte an: Der nächste Termin steht am 12. und 13. April in Erfurt an. Weitere Märkte sind im Mai in Ilmenau, Rudolstadt und Gera geplant. Im Juni folgen Bürgel, im Juli Jena, im August Römhild und im September der Innungsmarkt der Thüringer Töpferinnung in Weimar.