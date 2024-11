Ob weiß oder rot - in der Vorweihnachtszeit ist Glühwein gefragt. Immer mehr heimische Hersteller setzen auf das süße Heißgetränk.

Keltereien in Sachsen setzen aufs Glühweingeschäft

Langenbernsdorf - Für Sachsens Keltereien spielt die Produktion von Glühwein eine immer wichtigere Rolle. Das Saisongeschäft mit Weihnachts- und Winterprodukten ist in den letzten Jahren gewachsen und viele hätten ihre Produktpalette entsprechend ausgebaut, sagt Andreas Mehlhorn, Vorsitzender des Fruchtsaftverbandes Sachsen in Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau). 34 Keltereien sind im Verband organisiert, meist Kleinstbetriebe. Alle würden auch Glühwein herstellen, so Mehlhorn.

2013 lagen die Umsätze der Keltereien im Verband im Segment Glühwein, Heißgetränke und Kinderpunsch bei rund 120 000 Euro, 2023 waren es rund 500 000 Euro. „Die klassischen Weihnachtsmärkte sind dabei ein wichtiger Absatzweg, aber auch der Verkauf direkt ab Hof.“ Während die Keltereien in den Sommermonaten hauptsächlich für ihre Saftproduktion bekannt sind, produzieren sie für die Wintermonate Glühweine aus hauseigenen Fruchtweinen. Demgegenüber stellen Weingüter in Sachsen eher sogenannte Winzerglühweine aus klassischen Rot- oder Weißweinen her.