Berlin - Ein Brand in Kellerverschlägen hat in einem Hochhaus in Berlin-Kreuzberg zu starker Rauchentwicklung geführt. Ein Mensch sei am frühen Donnerstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte hätten mehrere Menschen in Sicherheit gebracht, in acht Fällen seien dabei sogenannte Fluchthauben zum Schutz vor Rauch eingesetzt worden.

27 Bewohner des Hauses in der Bergfriedstraße zwischen Moritzplatz und Kottbusser Tor seien in einem Bus versorgt worden. Den Angaben zufolge hatten Bewohner gegen 4.45 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Der Einsatz dauerte knapp vier Stunden, 109 Einsatzkräfte waren beteiligt. Kurz nach Ende der Löscharbeiten konnte sich die Polizei zunächst noch nicht zur möglichen Ursache des Brandes äußern.