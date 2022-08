Kellerbrände in zwei großen Wohngebäuden

Berlin - In Kellern von zwei großen Wohngebäuden in Berlin hat es am Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch gebrannt. Eins der Feuer brach im Keller eines elfgeschossigen Hauses in Neu-Hohenschönhausen aus, wie die Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen auf Twitter mitteilte. 62 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten aus und löschten den Brand. Fünf Bewohner des Hauses seien medizinisch untersucht worden, verletzt wurde aber niemand. Ein Sprecher der Polizei bestätigte am Mittwochmorgen, dass der Einsatz vor Ort abgeschlossen ist.

Schon am Dienstag hatte es in Friedrichsfelde im Keller eines zehngeschossigen Hauses gebrannt. Auch hier hätten die Einsatzkräfte den Brand löschen können, ohne dass Bewohner verletzt worden seien, so die Feuerwehr auf Twitter.