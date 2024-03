Norden - Bei einem Kellerbrand in Norden (Landkreis Aurich) ist ein Sachschaden von rund 20.000 Euro entstanden. Zwei Menschen wurden in der Nacht auf Sonntag aufgrund des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntagmorgen zunächst keine Angaben machen.