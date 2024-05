Leipzig - Nachdem in einem Mehrfamilienhaus in Leipzig-Volkmarsdorf in der Nacht auf Freitag ein Feuer ausgebrochen ist, ermittelt die Kriminalpolizei. Es bestehe ein Verdacht auf Brandstiftung, am Freitag sollten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen werden, teilte die Polizei mit. Die Bewohner des Hauses und des Nebenhauses wurden aus ihren Wohnungen evakuiert. Ein 20-Jähriger und eine 40-Jährige wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung vor Ort medizinisch versorgt. Nach intensiver Lüftung konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer beschädigte Versorgungsleitungen, die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.