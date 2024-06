Dresden - Im Keller eines Mehrfamilienhauses im Dresdner Stadtbezirk Neustadt hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Feuerwehr habe das Feuer in der Hechtstraße jedoch schnell löschen können, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Es sei niemand verletzt worden, aber zu Brandschäden an den Kellerwänden und im Hausflur gekommen. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Auch die Brandursache ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.