Döbeln - Die Polizei geht bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Döbeln von schwerer Brandstiftung aus. 14 Bewohner des Hauses wurden von der Feuerwehr unter anderem mit einer Drehleiter in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein Mensch wurde bei dem Brand am Donnerstagmittag vor Ort wegen eines Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Ein Teil des Mehrfamilienhauses ist aktuell nicht bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.