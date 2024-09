Der Alarm kam am frühen Abend: Großer Feuerwehreinsatz in Pankow. Es brannte in einem Keller.

Berlin - Ein Kellerbrand in Berlin-Pankow hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. 70 Feuerwehrleute löschten nach ersten Angaben am Freitagabend den Brand in dem Wohnhaus in der Trelleborger Straße. Auch Menschen mussten gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte.