Eisenach/Leipzig - Das Spiel in der Handball-Bundesliga zwischen dem ThSV Eisenach und DHfK Leipzig muss nach einem Urteil der zweiten Kammer des Bundessportgerichtes des Deutschen Handballbundes (DHB) nicht wiederholt werden. Leipzig hatte gegen die Wertung der Partie (24:25) vom 8. Dezember 2023 Protest eingelegt, der Einspruch wurde zurückgewiesen. Leipzig hat das Urteil akzeptiert, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

71 Sekunden vor dem Ende der Partie lief während einer Auszeit beim Stand von 25:24 für Eisenach die Uhr noch sechs Sekunden weiter. Leipzig kam zwei Sekunden vor der Schlusssirene in Ballbesitz und hätte mit sechs Sekunden mehr eine größere Chance auf den Ausgleich gehabt.

Das Gericht hatte den Einspruch des DHfK zugelassen und einen Regelverstoß erkannt. In dem Urteil wurde nun der Einspruch zurückgewiesen, da laut Gericht keine Eindeutigkeit beim Kriterium „Spielentscheidend“ vorliege, wie beide Vereine am Mittwoch mitteilten. In zwei Wochen treffen beide Clubs im Ligaspiel in Leipzig wieder aufeinander.