Potsdam - Nach dem bestätigten Erstausbruch der Maul- und Klauenseuche (MKS) im Landkreis Märkisch-Oderland gibt es im unmittelbaren Umkreis von einem Kilometer keine weiteren Ausbrüche. Sämtliche Proben seien negativ, wie das Brandenburger Landwirtschaftsministerium mitteilte.

Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche war vergangenen Freitag auf einem Büffel-Betrieb in Hönow bei Berlin festgestellt worden.

Die Maul- und Klauenseuche (MKS) ist eine hochansteckende Viruserkrankung bei Klauentieren wie Rindern, Schafen, Ziegen oder Schweinen. Betroffene Tiere zeigen häufig hohes Fieber und Bläschenbildung im Maul- und Klauenbereich.

Im Landkreis Barnim wurden bereits rund 170 Schweine getötet worden, weil dieser Tierbestand in der Nähe des Ausbruchsorts liegt. Auch auf einem Betrieb in Schöneiche (Landkreis Oder-Spree) sollten 55 Ziegen und Schafe sowie 3 Rinder vorsorglich gekeult würden, wie eine Sprecherin des Landkreises am Montag sagte. Hintergrund sei, dass der Hof Heu vom betroffenen Büffel-Betrieb in Hönow bezogen hatte.