Keine größeren Schäden bei Gewittern in Sachsen-Anhalt

Ein Blitz entlädt sich über einem Wohngebiet in Magdeburg Stadtfeld.

Magdeburg - Nach einer ersten Bilanz haben die Gewitter Sachsen-Anhalt keine größeren Schäden angerichtet. Die Lage sei ruhig, und es habe zunächst keine größeren Einsätze in der Nacht gegeben, teilten die Sprecher und Sprecherinnen mehrerer Polizeiinspektionen in Sachsen-Anhalt am frühen Sonntagmorgen übereinstimmend mit.

Der DWD hatte vor Gewitter mit Unwetter-Potenzial in der Nacht zum Sonntag gewarnt. Diese Warnung galt für die Kreise Anhalt-Bitterfeld, Stendal, Jerichower Land, Wittenberg, den Salzlandkreis sowie die Stadt Dessau-Roßlau in der Zeit zwischen 4.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Der DWD warnte unter anderem vor Blitzschlägen, vereinzelt umstürzenden Bäumen sowie herabstürzenden Gegenständen.