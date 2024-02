Greiz - Ein 20 Jahre alter Mann ist in Greiz unerlaubterweise das Auto seines Vaters gefahren. Die Beamten waren am Mittwochabend zu einem Unfall gerufen worden, wo auch der 20-Jährige vor Ort war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Beim Ausparken an der Unfallstelle hatte der junge Mann ein geparktes Auto touchiert.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der 20-Jährige weder einen Führerschein noch eine Erlaubnis seines 40 Jahre alten Vaters hatte, das Auto fahren zu dürfen. Gegen den Mann wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem unbefugten Gebrauch eines Autos ermittelt, hieß es.