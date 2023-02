Eisenach - Trotz gestiegener Kosten hält die Wartburg bei Eisenach die Eintrittspreise in diesem Jahr stabil. „Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, um möglichst vielen Menschen die Teilhabe zu ermöglichen und viele Gäste auf die Wartburg zu locken“, sagte am Dienstag Franziska Nentwig. Sie leitet unter dem offiziellen Titel Burghauptmann das Geschehen auf der zum Unesco-Welterbe zählenden Burg mit Ausstellungen, Kunstsammlung und Bibliothek. Zugleich erhielten Inhaber von Sozialtickets, Arbeitslose und Geflüchtete zum ermäßigten Preis von acht Euro Eintritt. Das reguläre Ticket kostet zwölf Euro.

Zu den anstehenden Bauprojekten gehört laut Nentwig in diesem Jahr die grundlegende Modernisierung der Haustechnik des Hotels auf der Wartburg. Dafür müsse das Romantik-Hotel mit 37 Zimmern von November dieses Jahres bis Ende April 2024 geschlossen werden. Außerdem sei in diesem Jahr die Sanierung der Turmhaube auf dem 30 Meter hohen Bergfried vorgesehen, der dafür eingerüstet werden müsse. Zum Kindertag im September will die Wartburg auf dem früheren Eselsweg einen neuen Spiel- und Wissenspfad mit zehn Stationen eröffnen. Dagegen werde es aber künftig keine Eselstation mehr geben.

Die Wartburg zählte den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 437.719 Besucher. Während weniger Reisegruppen und ausländische Gäste kamen, besuchten mehr Familien und Individualgäste die Burg. In diesem Jahr werde daher auch das Angebot für Familien mit zusätzlichen Führungen erweitert, sagte Nentwig. Die neue, interaktive Sonderausstellung widme sich vom 14. Juni an dem Mythos Wartburg und der mit ihr verwobenen Geschichte.

Die geschichtsträchtige Burg hoch über Eisenach gehört zu den international bekanntesten Touristenattraktionen Thüringens. Sie war Wohn- und Wirkungsstätte der Heiligen Elisabeth, Exilort des Kirchenreformators Martin Luther - der dort vor 500 Jahren das Neue Testament der Bibel vom Griechischen ins Deutsche übersetzte - und Schauplatz des Wartburgfests 1817, bei dem sich Studenten für einen einheitlichen und demokratischen deutschen Nationalstaat einsetzten.