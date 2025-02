Der Außenseiter aus Sachsen führt in der Anfangsphase, kann aber dem Druck der Dortmunderinnen im Verlauf der Spielzeit nicht ganz standhalten.

Zwickau hat sich in Dortmund teuer verkauft.

Dortmund - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau konnten keinen unerwarteten Punkt im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren ihr Gastspiel beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund nach großem Kampf mit 25:31 (11:15).

Nach der zehnten Saisonniederlage schwebt das Team aus Sachsen weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Mareike Kusian (10/1), Emma Olsson (5) und Haruno Sasaki (5/3). Für Zwickau erzielten Laura Szabo (8/5), Kaho Nakayama und Arwen Gorb (je 4) die meisten Tore.

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und führten in der sechsten Minute mit 4:2. Mit vier Toren in Folge drehten die Dortmunderinnen die Partie und zogen über 6:4 (12.) auf 12:7 (21.) davon. Diesen Vorsprung ließen sich die Gastgeberinnen nicht mehr aus der Hand nehmen. Zwickau konnte den Rückstand nur noch auf 20:24 (53.) verkürzen, aber den Tabellenzweiten nicht mehr in Gefahr bringen.