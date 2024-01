Ein Flugzeug startet - fotografiert durch Stacheldraht am Flughafenzaun.

Erfurt - Thüringen will keine jesidische Frauen und Minderjährige in den Irak abschieben. Eine entsprechende Regelung ist nun bis Anfang April getroffen worden, wie aus einem Schreiben des Thüringer Innenministeriums hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Aussetzung der Abschiebungen wird demnach aus humanitären und völkerrechtlichen Gründen angeordnet, heißt es in dem Schreiben. Ausgenommen von der Regelung sind zum Beispiel sogenannte Gerfährderinnen und Gefährder.