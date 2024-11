Braunschweig - Der frühere deutsche U21-Nationaltorwart Lennart Grill wird beim Fußball-Zweitligisten Eintracht Braunschweig auch nach Ablauf seiner Sperre vorerst nicht ins Tor zurückkehren. Beim Auswärtsspiel beim SC Paderborn (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) werde erneut Marko Johansson zum Einsatz kommen, bestätigte Braunschweigs Trainer Daniel Scherning. Der 26 Jahre alte Schwede war im Sommer vom Hamburger SV gekommen.

„Marko wird spielen. Ich möchte nicht nur ein Spiel als Bewertungsgrundlage haben. Ich möchte dieses Spiel in Paderborn nutzen, um ihm eine weitere Chance zu geben und mir einen weiteren Eindruck zu ermöglichen“, sagte Scherning. „Beide Torhüter wissen Bescheid. Es ist eine Spieltags-Entscheidung für Sonntag. Alles darüber hinaus wird die Zukunft zeigen.“

Der 25 Jahre alte Grill war als klare Nummer eins in die Saison gegangen, hatte aber vor zwei Wochen beim 1:3 bei Hertha BSC die Gelb-Rote Karte gesehen. Am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen Preußen Münster durfte deshalb zum ersten Mal in dieser Saison Johansson spielen.