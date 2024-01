Hannover - Der Wechsel des Stürmers Cedric Teuchert von Hannover 96 zum US-Club St. Louis City SC ist zumindest vorerst geplatzt. Der 27 Jahre Torjäger werde bis zum Sommer beim Fußball-Zweitligisten bleiben, gab Hannovers Sportdirektor Marcus Mann am Mittwoch via Pressemitteilung bekannt. Ob Teuchert seinen auslaufenden Vertrag in Hannover verlängern oder den Club nach dieser Saison ablösefrei verlassen werde, dazu machte Mann noch keine Angaben. Die 96er würden ihren bislang erfolgreichsten Torschützen in dieser Saison gern halten.

„An Cedric Teuchert ist in der vergangenen Woche ein attraktives Angebot herangetragen worden, bei dem es vollkommen legitim ist, dass er sich damit beschäftigt“, erklärte der Sportdirektor. „Wir hatten heute ein sehr gutes Gespräch, in dem er mir sehr klar seinen Entschluss mitgeteilt hat, bei Hannover 96 zu bleiben und in diesem Winter nicht wechseln zu wollen.“ Über das Angebot aus St. Louis hatte Mann im Gespräch mit Hannoveraner Medien bereits am Vortag gesagt: „Die Summe steht wirtschaftlich in keinem Verhältnis zum möglichen sportlichen Verlust.“