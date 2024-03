Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das Trainerteam um Chefcoach Markus Anfang gestärkt. „Markus Anfang, sein Team und die Mannschaft haben unser volles Vertrauen. Wir alle sind der festen Überzeugung, mit ihm als Cheftrainer weiterhin erfolgreich zusammenzuarbeiten und unser großes Ziel, am Ende der Saison aufzusteigen, schaffen zu können. Darüber hinaus ist es die klare Intention, mit dem aktuellen Trainerteam langfristig sowie ligaunabhängig gemeinsam den Weg in die Zukunft zu gehen“, hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins am Mittwoch.

Am Vorabend hatten der Aufsichtsrat, die Geschäftsführung der Sportgemeinschaft und der Berater des Vorstands, Ulf Kirsten, gemeinsam mit Anfang und seinen Co-Trainern Florian Junge und Heiko Scholz zusammen den Weg nach der Freistellung von Sportgeschäftsführer Ralf Becker abgesteckt. „Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass es entgegen anderslautenden Medienberichten zu keinem Zeitpunkt im Raum stand, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden oder Fristen zu stellen. Ein Ultimatum gab und gibt es nicht“, sagte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig.

Berichten zufolge sollte Anfang bei den auf den dritten Platz abgerutschten Dresdnern noch zwei Spiele auf Bewährung an der Seitenlinie stehen. Am Freitag empfängt Dynamo den TSV 1860 München (19.00 Uhr/MagentaSport), eine Woche später ist der aktuelle Tabellenzweite, SSV Ulm, in Dresden zu Gast.