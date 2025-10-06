Von Montag bis Dienstag verkehren einige S-Bahnen in Berlin und Brandenburg nicht wie sonst. Dafür fahren Busse - oder betroffene Strecken werden umgeleitet.

An einigen Streckenabschnitten der S-Bahn Berlin kommt es zu Ersatzverkehr mit Bussen. (Symbolfoto)

Berlin/Königs Wusterhausen - Die S-Bahn fährt auf einigen Abschnitten in Berlin und Brandenburg zum Wochenbeginn nicht regulär. Auf der Strecke der S46 besteht zwischen Königs Wusterhausen und Wildau wegen der Erneuerung von Gleis und Weichen kein S-Bahnverkehr seit Montagmorgen 4.00 Uhr bis zum 13. Oktober (1.30 Uhr), teilte die S-Bahn Berlin mit. Als Ersatz fahren barrierefreie Busse.

Zwischen Friedrichstraße und Zoologischer Garten rollen von Montag (22.00 Uhr) bis Dienstag (1.30 Uhr) in beiden Richtungen keine S-Bahnen der Linien S3, S5, S7 und S9 - dafür werden Busse bereitgestellt. Der Grund hierfür sind Weichenarbeiten.

Von Montag (22.00 Uhr) bis Dienstag (1.30 Uhr) fährt die S8 zwischen Blankenburg und Birkenwerder in beiden Richtungen nicht. Fahrgäste werden gebeten, die umgeleitete S1 zwischen Blankenburg und Birkenwerder zu nutzen. Die S1 zwischen Bornholmer Straße und Schönholz fährt in beiden Richtungen nur im 20-Minuten-Takt mit der S25, die Strecke wird umgeleitet. Der Grund sind Weichenarbeiten in Waidmannslust.