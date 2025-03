Berlin/Apolda/Passau - Statt Friedrich Merz steigt beim Politischen Aschermittwoch der Thüringer CDU Philipp Amthor in die Bütt. Der Bundestagsabgeordnete und Mitgliederbeauftragte der CDU springt für den Bundes-Chef der Christdemokraten ein, weil Merz in Berlin mit den Sondierungen über eine neue Bundesregierung beschäftigt sei. Das teilte der Thüringer Verband mit. Merz war bereits vor einem Jahr beim traditionellen politischen Aschermittwoch der CDU Thüringen in Apolda dabei gewesen.

Neben Amthor und dem aktuellen Thüringer Ministerpräsident Mario Voigt soll auch der frühere Landeschef Dieter Althaus am Mittwochabend sprechen. Die Veranstaltung ist laut Landesverband ausverkauft.

Die CSU hatte dagegen mitgeteilt, sie wolle ihren politischen Aschermittwoch in Passau wie geplant trotz des Zeitdrucks bei der Bildung einer neuen Bundesregierung durchziehen. Hauptredner bei der CSU-Veranstaltung am Mittwochvormittag ist Parteichef Markus Söder. Er führt auch das Verhandlerteam seiner Partei in Berlin an.