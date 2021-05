Kein Ende des wechselhaften Wetters in Sicht

Regen, Wind, Wolken: Das Wetter in Deutschland bleibt wechselhaft. Die Sonne lässt sich nur selten sehen. Ob sich das in den kommenden Tagen ändert?

Offenbach - Der angebliche Wonnemonat Mai erinnert derzeit eher an den launischen April - und daran wird sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) so schnell auch nichts ändern.

Das wechselhaft Wetter werde auch in den kommenden Tagen anhalten, so die DWD-Meteorologen am Samstag. So herrscht am Sonntag erneut ein Wechsel kurzer sonniger Phasen, längerer Bewölkung und kurzen Schauern und Gewittern, hieß es. Die Höchstwerte gehen dabei nicht über 13 bis 18 Grad hinaus. Auch für Montag erwarten die Experten nur wenige und nicht lange andauernde sonnige Abschnitte und ähnlich frische Temperaturen.

Wenn es regnet, kommt häufig ein stark böiger Wind hinzu, so der DWD. Im Bergland seien sogar Sturmböen möglich, vor allem im Südwesten. Wind, Wolken und Regen hätten aber auch etwas Gutes, versicherte der Meteorologe Adrian Leyser: „Die Nachtfrostgefahr bleibt verschwindend gering und auch die teilweise immer noch nach Wasser lechzende Natur trocknet nicht noch weiter aus.“

DWD-Wettervorhersage für Sachsen-Anhalt

Am Sonntag zunächst nur wenige Wolken, im Tagesverlauf stark bewölkt mit Schauern und Gewittern, örtlich mit Starkregen. Höchstwerte 14 bis 17, im Harz 7 bis 13 Grad. Schwacher, in Schauer- und Gewitternähe böiger Südwestwind. In der Nacht zum Montag rasch abklingende Schauer, nachfolgend größere Wolkenlücken und niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 8 bis 5 Grad. Schwachwindig.

Am Montag anfangs nur locker, zum Mittag stark bewölkt, Schauer und einzelne Gewitter. Höchsttemperatur 16 bis 18, im Harz 9 bis 15 Grad. Schwacher Wind. In der Nacht zum Dienstag locker bewölkt, meist niederschlagsfrei. Temperaturrückgang auf 9 bis 5 Grad. Schwacher Wind.

Am Dienstag nach freundlichem Beginn erneut Quellwolken mit Schauern, örtlich auch Gewittern. Temperaturanstieg auf 13 bis 17, im Harz auf 9 bis 12 Grad. Abseits der Schauer und Gewitter nur schwacher Südwestwind. In der Nacht zum Mittwoch rasch nachlassende Schauer- und Gewitteraktivität. Tiefstwerte zwischen 8 und 4 Grad. Schwachwindig. (mz/dpa)