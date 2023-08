Hannover - Hannover 96 rechnet mit einer anspruchsvollen Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen. „Wir wissen, wie schwer es wird“, sagte Trainer Stefan Leitl vor dem Spiel am Freitag (18.00 Uhr/Sky). „Uns erwartet von der Qualität her sicherlich ein Zweitligist und kein Drittligist“, fügte der 45-Jährige hinzu. Leitl zählte den Verein aus dem Südwesten zu den Top-Clubs der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Unter anderem kommt es zum Wiedersehen mit den Ex-96-Akteuren Sebastian Stolze und Franck Evina.

Fast alle Spieler stehen Leitl zur Verfügung. Lediglich beim zuletzt angeschlagenen Angreifer Havard Nielsen bleibt ein Einsatz fraglich.