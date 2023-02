Dresden - Der Anteil der psychisch kranken Kinder und Jugendlichen in Sachsen hat sich im Vergleich zu vor und während der Corona-Pandemie nicht wesentlich erhöht. Zu diesem Ergebnis kommt eine am Dienstag vom sächsischen Sozialministerium vorgestellte Studie in Dresden. Die Ergebnisse würden sich auch mit anderen nationalen und internationalen Studien decken, hieß es. Die Studie wurde Ende 2021 vom Ministerium in Auftrag gegeben.

„Corona hat ohne Frage Kindern und Jugendlichen viel abverlangt, nicht nur in Sachsen. Sie haben dabei aber auch viel Verantwortung übernommen“, sagte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Im engen zeitlichen Zusammenhang zur Pandemie stieg der Studie zufolge die Prävalenz - also der Anteil Erkrankter der Befragten - bei Depressionen, Angststörungen und Essstörungen an. Vor allem bei den Mädchen. Bei den Jungen zeigten sich demnach keine merklichen Veränderungen.

Die Studie konzentrierte sich auf Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 16 Jahren. Vor allem psychisch kranke Kinder, die behandelt wurden, standen im Fokus. Ausgewertet wurden alle in Sachsen bei den gesetzlichen Krankenkassen durch Ärzte oder Psychotherapeuten zwischen Anfang 2018 und Ende 2021 eingereichten anonymisierten Diagnosen. Zudem wurden 33 Experteninterviews durchgeführt und von Fachleuten bewertet.