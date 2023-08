Jena - Egal ob Kleiner Fuchs oder Tagpfauenauge: Schmetterlinge sind bei einer Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) in Thüringen nur selten gemeldet worden. Auch bundesweit seien kaum Schmetterlinge gesichtet worden, teilten die Naturschützer am Donnerstag mit. „Tagfalter machten sich in diesem Jahr tatsächlich sehr rar“, sagte Nabu-Insektenexperte Ronald Bellstedt.

Eine mögliche Ursache könnten die Trockenperioden sein. „Viele Futterpflanzen von Schmetterlingsraupen hatten gelitten und die Tiere fanden kaum Nahrung“, so Bellstedt. Aber auch der zunehmende Lebensraumverlust, Überdüngung und Pestizideinsatz führten zum Rückgang von Schmetterlingen. Naturnahe Gärten mit heimischen Pflanzen und Wildblumenwiesen könnten den Schmetterlingen helfen.

Besonders häufig sei bei der „Insektensommer“ genannten Aktion dagegen die Erdhummel gezählt worden. Auch bundesweit führt diese die Liste der am häufigsten gesichteten Insekten an, wie es hieß.

In Thüringen nahmen an der Aktion 480 Interessierte teil und gaben dabei 235 Meldungen während der beiden Zähl-Zeiträume von jeweils etwa einer Woche im Juni und August ab. Deutschlandweit hatten sich demnach 14 000 Menschen beteiligt - aufgerufen waren alle Interessierte, nicht nur Fachleute.